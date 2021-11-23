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Псаки сообщила о планах Байдена переизбраться на второй срок в 2024 году

Политика
Псаки сообщила о планах Байдена переизбраться на второй срок в 2024 году
instagram.com  /  @joebiden

Вашингтон, 23 ноября. Американский лидер Джо Байден заявил о намерении второй раз участвовать в президентских выборах в 2024 году.

О своем решении Байден рассказал своим сторонникам. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга для журналистов.

«Да, это его намерение», — сказала Псаки.

Противники Джо Байдена считают, что второй президентский срок он не потянет. Сейчас его работу на посту президента одобряют всего около 40% жителей страны.

К моменту голосования главе государства будет уже 81 год, поэтому некоторые официальные лица Демократической партии США скептически воспринимают его заявление о готовности баллотироваться на второй срок. Об этом ранее заявил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков. По словам политолога, те силы, которые реально управляют Соединенными Штатами, «могут посчитать, что такой президент им необходим» для политической борьбы внутри Демократической партии США

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