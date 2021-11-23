Скончался экс-президент Республики Корея Чон Ду Хван

Сеул, 23 ноября. Бывший лидер Республики Корея Чон Ду Хван скончался на 91-м году жизни. Соответствующей информацией поделилось корейское информационное агентство Ренхап.

Чон Ду Хван являлся пятым президентом Республики Корея. Он занимал эту должность в период с 1 сентября 1980 года по 14 февраля 1998 года. Бывший лидер родился 18 января 1931 года в провинции Кенсан-Намдо. Президентский пост он занял в результате военного переворота в 1979 году. Чон Ду Хван скончался в собственном доме в Сеуле. Экс-лидер страдал от хронических заболеваний.

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