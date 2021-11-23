Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 05:49
05:41
Общество
Нарисованный фломастерами рисунок Виктора Цоя продали на торгах за 2,5 млн рублей
05:33
Общество
Росавиация объяснила ошибки пилотов недостатками оборудования кабин самолетов
05:22
Общество
Большинство россиян покупают еду в «Черную пятницу»
05:21
Экономика
Украинский эксперт Степанюк: Киев неспособен выплатить свои долги
05:03
Происшествия
Самолет Як-40 совершил аварийную посадку после отказа двигателя на Камчатке
04:57
Происшествия
Историческое здание загорелось на улице Розенштейна в Петербурге
04:44
Происшествия
Директор автобазы Воронежа пообещал уволить вытолкнувшего пассажирку водителя
04:43
Политика
Псаки сообщила о планах Байдена переизбраться на второй срок в 2024 году
04:38
Общество
Приморцы увидели знаки Апокалипсиса в обрушившейся на регион непогоде
04:22
Происшествия
Скончался экс-президент Республики Корея Чон Ду Хван
Все новости

Инфекционист Малышев призвал вакцинироваться от COVID-19 и гриппа до начала зимы

Общество
Инфекционист Малышев призвал вакцинироваться от COVID-19 и гриппа до начала зимы
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 ноября. Вакцинацию от COVID-19 лучше всего совмещать с прививкой от гриппа. При этом пройти процедуру стоит до наступления зимы, предупредил врач-инфекционист Николай Малышев.

По его словам, несмотря на привычность гриппа, в начале зимы обычно наблюдается значительный подъем заболеваемости им. Пока этого не произошло, необходимо своевременно привиться, рассказал Малышев в интервью радио Sputnik.

«Обычно повышение числа пациентов с респираторными инфекциями идет поздней осенью и в начале зимы ...После возвращения школьников происходит небольшая задержка, и опять подъем заболеваемости гриппом», — добавил врач.

Одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа одобрил российский Минздрав. Согласно рекомендации ведомства, в таком случае уколы следует делать в разные части тела.

Помимо этого, безопасность российских вакцин доказана исследованиями. Так, специалисты Центра Гамалеи сообщили об отсутствии смертельных исходов после вакцинации «Спутником V».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Инфекционист Малышев призвал вакцинироваться от COVID-19 и гриппа до начала зимы
грипп вакцинация прививка коронавирус COVID-19
Комментировать