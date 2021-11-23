Инфекционист Малышев призвал вакцинироваться от COVID-19 и гриппа до начала зимы

Москва, 23 ноября. Вакцинацию от COVID-19 лучше всего совмещать с прививкой от гриппа. При этом пройти процедуру стоит до наступления зимы, предупредил врач-инфекционист Николай Малышев.

По его словам, несмотря на привычность гриппа, в начале зимы обычно наблюдается значительный подъем заболеваемости им. Пока этого не произошло, необходимо своевременно привиться, рассказал Малышев в интервью радио Sputnik.

«Обычно повышение числа пациентов с респираторными инфекциями идет поздней осенью и в начале зимы ...После возвращения школьников происходит небольшая задержка, и опять подъем заболеваемости гриппом», — добавил врач.

Одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа одобрил российский Минздрав. Согласно рекомендации ведомства, в таком случае уколы следует делать в разные части тела.

Помимо этого, безопасность российских вакцин доказана исследованиями. Так, специалисты Центра Гамалеи сообщили об отсутствии смертельных исходов после вакцинации «Спутником V».