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Гендиректор ДКНОМ Исаев сообщил об окончании четвертой волны COVID-19

Общество
Гендиректор ДКНОМ Исаев сообщил об окончании четвертой волны COVID-19
pixabay.com

Москва, 23 ноября. Вторую неделю в России падает количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса. По данным Роспотребнадзора, число случаев COVID-19 сократилось на 2,5% за прошедшую неделю.

Данные частных лабораторий свидетельствуют об окончании четвертой волны коронавируса. За три недели доля положительных ПЦР-тестов в лаборатории ДКНОМ в некоторых российских регионах упало с 13% до 6%. Об этом рассказал генеральный директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев «Коммерсанту».

«Главный критерий, который говорит о том, что волна отступает, — это количество положительных проб от общего числа ПЦР-анализов», — пояснил он.

Ранее Россия и Израиль решили объединить усилия по борьбе с коронавирусом. Роспотребнадзор намерен создать специальную рабочую группу с минздравом Израиля. Эксперты будут взаимодействовать в области профилактики и борьбы с инфекциями, включая коронавирус.

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волна пандемия коронавирус
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