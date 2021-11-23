Гендиректор ДКНОМ Исаев сообщил об окончании четвертой волны COVID-19

Москва, 23 ноября. Вторую неделю в России падает количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса. По данным Роспотребнадзора, число случаев COVID-19 сократилось на 2,5% за прошедшую неделю.

Данные частных лабораторий свидетельствуют об окончании четвертой волны коронавируса. За три недели доля положительных ПЦР-тестов в лаборатории ДКНОМ в некоторых российских регионах упало с 13% до 6%. Об этом рассказал генеральный директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев «Коммерсанту».

«Главный критерий, который говорит о том, что волна отступает, — это количество положительных проб от общего числа ПЦР-анализов», — пояснил он.

Ранее Россия и Израиль решили объединить усилия по борьбе с коронавирусом. Роспотребнадзор намерен создать специальную рабочую группу с минздравом Израиля. Эксперты будут взаимодействовать в области профилактики и борьбы с инфекциями, включая коронавирус.