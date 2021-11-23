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ГИБДД может не зарегистрировать автомобиль при установленных оригинальных аксессуарах

Общество
ГИБДД может не зарегистрировать автомобиль при установленных оригинальных аксессуарах
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Москва, 23 ноября. ГИБДД может отказать в регистрации автомобиля, если на нем установлены бронированные пленки для фар, нештатная сигнализация, тяжелые багажники и оригинальные аксессуары.

Очень часто сотрудники ГИБД даже не делают никаких измерений Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр «Газете.Ru».

«В каталоге запчастей популярных кроссоверов, например Renault Duster или Hyundai Creta, есть оригинальные аксессуары. Подножки или защитные дуги для бампера, которые сделаны по техническому регламенту и не выступают за проекцию бампера и двери. Тем не менее, сотрудники ГИБДД очень часто отказываются регистрировать такие автомобили, не заморачиваясь какими-либо измерениями», — сказал он.

Автовладельцы часто жалуются на подобные проблемы. ГИБДД может обосновать свой отказ тем, что такие аксессуары не проходили испытаний на борту транспортного средства.

Ранее заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков перечислил правила безопасного вождения машины в темное время суток. Первым делом необходимо протереть окна с наружной и внутренней стороны. Вторым пунктом необходимо проверить осветительные приборы, объяснил он.

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