Ридли Скотт вступил в перепалку с семейством Гуччи

Лос-Анджелес, 23 ноября. Семейство Гуччи обвинило режиссера киноленты «Дом Гуччи» Ридли Скотта в том, что он наживается на их личности.

Основой для сюжета стала книга писательницы Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Об этом сообщает ScreenRant.

Фильм рассказывает о проникновении Патриции Реджани в династию модного дома через ее брак с Маурицио. До выхода картины члены семьи Гуччи высказались против ее проката. Двоюродная сестра Маурицио, Патриция Гуччи, раскритиковала Скотта за попытку извлечь выгоду из личности ее семьи. Постановщик ответил на выпады в свою сторону.

Кадр из фильма «Дом Гуччи» /

«Я этим не занимаюсь. Вы должны помнить, что один Гуччи был убит, а другой попал в тюрьму за уклонение от уплаты налогов, так что вы не можете говорить со мной о получении прибыли. Как только вы это сделаете, вы потеряете конфедициальность и станете частью общественного достояния», — заявил Ридли.

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