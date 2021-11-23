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Дженнифер Лоуренс рассказала, как едва не погибла в авиакатастрофе

Шоу-бизнес
Дженнифер Лоуренс рассказала, как едва не погибла в авиакатастрофе
Кадр из фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница»

Лос-Анджелес, 23 ноября. Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вспомнила об авиакатастрофе, в которую попала на частном самолете.

Звезда кинофраншизы «Голодные игры» была убеждена, что умрет, когда у воздушного судна отказало два двигателя. Об этом сообщает Page Six.

Артистка в 2017 году направлялась в Нью-Йорк из своего родного города Луисвилл (штат Кентукки), когда ей сказали, что будет совершена экстренная посадка в Буффало.

«Мы все просто собирались умереть. Я начала оставлять небольшие мысленные голосовые сообщения своей семье, ну, знаете: "У меня была отличная жизнь, простите". Я просто чувствовала себя виноватой. Все должны были быть так расстроены. И, о Боже, моя собака Пеппи была у меня на коленях, это было самое худшее. Вот эта маленькая штучка, которая не просила быть частью всего этого», — рассказала Лоуренс.

Дженнифер Лоуренс рассказала, как едва не погибла в авиакатастрофе
Global Look Press / Patrick Pleul/ZB

В аэропорту самолет ожидали пожарные машины и кареты скорой помощи. Актриса, увидев их, начала молиться.

«Не к конкретному богу, с которым я выросла, потому что он был ужасающим и очень осуждающим парнем. Но я подумала: "О Боже, может быть, мы переживем это? Я буду жертвой ожога, это будет больно, но, может быть, мы выживем"», — резюмировала Дженнифер.

Ранее актриса Скарлетт Йоханссон заявила, что ее судебные тяжбы с компанией Disney относительно проката и доходов с киноленты «Черная вдова» оказали положительное влияние на индустрию кино.

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Дженнифер Лоуренс кино авиакатастрофа самолеты
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