Финансист Кричевский: золотовалютные резервы будут залогом стабильности экономики РФ

Москва, 23 ноября. Накопленные Россией огромные золотовалютные резервы станут залогом стабильности экономики и валюты и смогут покрыть все обязательства страны, считает финансист Алексей Кричевский.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями отметил, что благодаря курсу Минфина на дедолларизацию в золотовалютных резервах растет доля золота. Это происходит согласно бюджетному правилу.

«Оно работает именно таким образом, и иметь большие золотовалютные резервы в нынешней ситуации на долговом рынке — это фактически может считаться залогом стабильности экономики и валюты относительно истребования этих долгов или их массовой распродажи», — сообщил агентству «Прайм» Кричевский.

Финансист считает, что нельзя прогнозировать, до какого объема ЦБ и Минфин планируют копить золотовалютные резервы. По его словам, резервы служат подушкой, которая может покрыть все обязательства страны, если возникнет такая необходимость.

Ранее Банк России сообщил, что объем золотовалютного фонда впервые превысил 623 миллиарда долларов. Из общего значения в 624,237 миллиарда долларов 132,859 миллиарда хранятся в виде золота.