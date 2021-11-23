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Псаки отказалась анонсировать поставки вооружения США Украине

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 03:25
Политика
Псаки отказалась анонсировать поставки вооружения США Украине
Global Look Press  /  Rod Lamkey / Keystone Press Agency

Вашингтон, 23 ноября. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала комментировать информацию о поставках США вооружения на Украину.

Псаки задали соответствующий вопрос. Однако пресс-секретарь не стала комментировать тему поставок.

«Мне нечего анонсировать относительно этого», — сказала представитель Белого дома.

При этом Псаки заявила, что Вашингтон все еще озабочен ситуацией на границе между Украиной и Россией. Эту тему обсуждали во время консультаций между Москвой и Вашингтоном.

«Мы по-прежнему серьезно озабочены российской военной активностью и жесткими заявлениями относительно Украины. Призываем Россию снизить напряженность», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что Россия ведет диалог с Соединенными Штатами, в ходе которого даются разъяснения по Украине. Дипломат обратил внимание, что подготовкой ответов на запросы Вашингтона занимается российский МИД.

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