Псаки отказалась анонсировать поставки вооружения США Украине

Вашингтон, 23 ноября. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала комментировать информацию о поставках США вооружения на Украину.

Псаки задали соответствующий вопрос. Однако пресс-секретарь не стала комментировать тему поставок.

«Мне нечего анонсировать относительно этого», — сказала представитель Белого дома.

При этом Псаки заявила, что Вашингтон все еще озабочен ситуацией на границе между Украиной и Россией. Эту тему обсуждали во время консультаций между Москвой и Вашингтоном.

«Мы по-прежнему серьезно озабочены российской военной активностью и жесткими заявлениями относительно Украины. Призываем Россию снизить напряженность», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что Россия ведет диалог с Соединенными Штатами, в ходе которого даются разъяснения по Украине. Дипломат обратил внимание, что подготовкой ответов на запросы Вашингтона занимается российский МИД.