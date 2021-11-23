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Госдеп признался в отсутствии понимания намерений России в отношении Украины

Политика
Госдеп признался в отсутствии понимания намерений России в отношении Украины
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 23 ноября. Госдеп США прокомментировал сообщения о том, что Россия якобы готовится ко вторжению на Украину.

В Госдепартаменте заявили, что не знают намерений России, а отталкиваются от известных «схем», по которым действует Москва. Об этом рассказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс во время брифинга.

«Мы не можем говорить о намерениях Москвы, но мы знакомы с теми схемами, по которым действует Россия», — сказал он.

Прайс отметил, что Вашингтон будет обеспокоен любыми агрессивными действиями в отношении Украины. Однако политик не назвал конкретных ответных реакций в отношении России.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя опроверг сообщения о напряженности на границе России и Украины. Российские войска совершают передвижения на своей территории, признаков эскалации на российско-украинской границе нет, сказал он.

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