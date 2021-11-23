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Диетолог Арзуманян: безопасно экономить на продуктах помогут марки торговых сетей

Общество
Диетолог Арзуманян: безопасно экономить на продуктах помогут марки торговых сетей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 ноября. Сэкономить на продуктах без вреда для здоровья поможет выбор товаров под собственными марками торговых сетей, считает гастроэнтеролог, врач-диетолог Маргарита Арзуманян.

Такие продукты обычно бывают дешевле брендовых товаров. Однако это не значит, что они хуже, уточнила автор Telegram-канала «Доча, что ты ела?».

«Но если продукт дешевле, это не значит, что он хуже и менее полезный. Цена снижается за счет того, что у производителя закупается большой объем продуктов, то есть у них есть гарантированный сбыт, нет затрат на рекламу», — сообщила в интервью радио Sputnik Арзуманян.

Диетолог отметила, что товары под маркой бренда и маркой торговой сети по функциональности будут фактически идентичны. Но вне зависимости от приобретаемого продукта питания необходимо обращать внимание на его состав, предупредила Арзуманян.

Ранее диетолог Елена Дороднева рассказала, что разумное употребление кофе может быть полезным. Если к употреблению продуктов с кофеином есть какие-то противопоказания, в качестве альтернативы можно выбрать травяной чай, например, зеленый или облепиховый, уточнила специалист.

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