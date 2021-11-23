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Финансист Лагуткин предупредил о риске использования дебетовых карт с овердрафтом
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Финансист Лагуткин предупредил о риске использования дебетовых карт с овердрафтом

Экономика
Финансист Лагуткин предупредил о риске использования дебетовых карт с овердрафтом
pixabay.com

Москва, 23 ноября. При получении дебетовой карты следует обратить внимание на наличие овердрафта и его сумму, в случае задолженности нужно обратиться в банк, заявил гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Специалист назвал овердрафт «отмирающим» видом кредитования граждан. В последние годы его доля на российском рынке не превышает 0,1%, уточнил Лагуткин. Основным каналом продвижения овердрафта являются «зарплатные проекты», по стоимости займа он отличается от кредитной карты незначительно, уточнил гендиректор БКИ «Эквифакс».

При получении дебетовых карт финансист советует обращать внимание на факт установления лимита овердрафта и его сумму. Узнавшим об овердрафте после начисления задолженности Лагуткин рекомендовал обратиться в банк и заблокировать лимит овердрафта, если в таком лимите в будущем не будет необходимости. Кроме того, следует оплатить задолженность перед банком.

«Вторым шагом нужно оплатить задолженность перед банком, а при отсутствии необходимой суммы официально просить банк о реструктуризации задолженности и по факту о переводе овердрафта в режим обычного потребительского кредита с посильной величиной ежемесячного платежа, получив, по сути, рассрочку в погашении образовавшейся задолженности», — сообщил агентству «Прайм» специалист.

Ранее в бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» сообщили, что российские банки увеличили средний размер овердрафта до максимальных показателей за три года — 48,9 тыс. рублей. В августе лимит вырос на 18,7%.

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банки кредиты овердрафт
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