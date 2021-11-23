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NY Post: американцы не хотят заводить детей

Общество
NY Post: американцы не хотят заводить детей
unsplash.com  /  Marisa Howenstine

Нью-Йорк, 23 ноября. Молодое поколение жителей США считает, что у них, скорее всего, не будет детей. Об этом рассказал Исследовательский центр Пью.

Около 44% респондентов в возрасте от 18 до 49 лет в США заявили, что маловероятно, что у них когда-нибудь будет сын или дочь. Это на 7% больше, чем в 2018 году.

«Около 56% опрошенных американцев указали, что они просто не хотят иметь детей. При этом в качестве вспомогательного фактора указали медицинские проблемы (19%), финансовые причины (17%) и отсутствие партнера (15%)», — говорится в материале.

NY Post: американцы не хотят заводить детей
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Примерно 9% респондентов подчеркнули, что не хотят потомства в ближайшие годы из-за текущей обстановки в мире. При этом 5% считают, что проблемы с климатическими изменениями и окружающей средой являются достаточной причиной для того, чтобы жить без детей.

«Между тем, около 74% взрослых респондентов в возрасте до 50 лет, у которых уже есть дети, заявили, что у них вряд ли будут еще дети», — сообщили исследователи.

Ранее Квиннипэкский университет рассказал, что большинство американцев хотели бы, чтобы республиканцы получили контроль над обеими палатами Конгресса на выборах в следующем году.

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