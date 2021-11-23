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Читатели Le Figaro призвали не демонизировать Россию

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 02:30
Политика
Читатели Le Figaro призвали не демонизировать Россию
pexels.com  /  Dimitry Anikin

Париж, 23 ноября. Читатели французской газеты Le Figaro в комментариях к статье «тени Москвы» потребовали от журналистов не демонизировать Россию.

Французский политолог Николя Бавере в своей статье «Тень Москвы простерлась на всю Европу» заявил о желании России подчинить своей власти ЕС. По его словам, Москва якобы стремиться создать беспорядок и нестабильность в Европе, а потом поддерживать страх перед собой.

Комментатор JFB задался вопросом, почему никто не говорит о тени Вашингтона над Европой. По его словам, США в действительности нагнали мраку, «двигая пешки прямо к стенам России!».

Пользователь elrousa2 отметил, что европейцы находятся под влиянием США, которые пытаются расколоть Европу на сторонников и противников западной демократии. По его словам, в этой ситуации жителям Европы стоило бы пересмотреть свое отношение к России.

«К России прекрасно относятся множество влиятельных французских политиков», — подчеркнул Treppix.

Читатель Occitane отметил, что с Россией нужно общаться хорошо, а не так, как это происходит сейчас. Президент Владимир Путин является разумным лидером с твердым характером, чего сейчас не хватает Франции.

«Если бы мы проявили по отношению к России немного больше понимания, Франция получила бы отличного союзника, а нам таких сейчас не хватает — просто жестоко не хватает», — резюмировал комментатор.

Ранее читатели Le Figaro возмутились статьей о «сосредоточении российских войск» у границ с Украиной. Комментаторы выступили против агрессивной политики Запада против России.

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