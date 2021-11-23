Непогода оставила без электричества 11 сел на Сахалине

Южно-Сахалинск, 23 ноября. Непогода в виде атмосферного вихря, метели и штормового ветра оставила без электроэнергии 11 населенных пунктов на Сахалине. Об этом сообщили в пресс-службе «Сахалинэнерго».

Так, работа электроэнергии нарушена в южной части острова, микрорайонах областного центра, городах Анива, Холмск и Томари и ряде населенных пунктов, сказано в сообщении «Сахалинэнерго».

Из-за прохождения циклона, который сопровождался сильным ветром и мокрым снегом, произошло четыре аварийных отключения линий электропередачи. В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы. В ликвидации последствий принимают участие 19 бригад и 22 единицы техники.

Недавно 150 тысяч жителей Дагестана из-за непогоды остались без электричества. В зону отключения попали домовладения в 15 районах республики.