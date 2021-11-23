Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 02:47
02:34
Общество
NY Post: американцы не хотят заводить детей
02:30
Политика
Читатели Le Figaro призвали не демонизировать Россию
02:25
Происшествия
Непогода оставила без электричества 11 сел на Сахалине
02:24
Политика
Захарова: Великобритания запуталась в интригах по кризису с мигрантами
02:19
Общество
Вирусолог Нетесов: анализ крови позволит убедиться в полном выздоровлении от COVID-19
02:11
Общество
США попали в список стран с неполной демократией
02:03
Общество
Ассамблея Нью-Йорка нашла доказательства сексуальных домогательств экс-губернатора Куомо
02:00
Экономика
Экономист Мильчакова рассказала, как дизтопливо помогает России заработать на США
01:59
Спорт
ФИФА включила Месси и Неймара в перечень претендентов на звание лучшего игрока года
01:41
Общество
Врач Пигарева посоветовала худеющим следить за общим рационом
Все новости

Захарова: Великобритания запуталась в интригах по кризису с мигрантами

Политика
Захарова: Великобритания запуталась в интригах по кризису с мигрантами
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 23 ноября. Британские власти запутались в политических интригах, отправляя своих военных инженеров на границу Белоруссии и Польши, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что общее количество пытавшихся попасть в Великобританию через пролив Ла-Манш мигрантов уже превысило 20 тысяч. Ситуация на польско-белорусской границе по сравнению с этими цифрами «не поражает масштабом», но удивляет действиями Варшавы, считает представитель МИД РФ.

Взаимные упреки слышатся по обе стороны Ла-Манша, отметила в своем Telegram-канале Захарова. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что британские НПО препятствуют работе французских жандармов. Обвинения звучат и из Лондона.

«Но вот только никому почему-то в Вестминстере и на Даунинг-стрит не приходит в голову королевские вооруженные силы или против Елисейского дворца. Зато Минобороны Британии уже приняло решение направить военных инженеров в Польшу. То ли запутались в географии, то ли в политических интригах», — заключила захарова.

Ранее глава Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что пострадавшими в результате применения польскими пограничниками спецсредств на границе с республикой признаны 132 человека. Судебно-медицинская экспертиза назначена по каждому случаю, подчеркнул он.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Захарова: Великобритания запуталась в интригах по кризису с мигрантами
великобритания белоруссия захарова
Комментировать