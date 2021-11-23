Захарова: Великобритания запуталась в интригах по кризису с мигрантами

Москва, 23 ноября. Британские власти запутались в политических интригах, отправляя своих военных инженеров на границу Белоруссии и Польши, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что общее количество пытавшихся попасть в Великобританию через пролив Ла-Манш мигрантов уже превысило 20 тысяч. Ситуация на польско-белорусской границе по сравнению с этими цифрами «не поражает масштабом», но удивляет действиями Варшавы, считает представитель МИД РФ.

Взаимные упреки слышатся по обе стороны Ла-Манша, отметила в своем Telegram-канале Захарова. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что британские НПО препятствуют работе французских жандармов. Обвинения звучат и из Лондона.

«Но вот только никому почему-то в Вестминстере и на Даунинг-стрит не приходит в голову королевские вооруженные силы или против Елисейского дворца. Зато Минобороны Британии уже приняло решение направить военных инженеров в Польшу. То ли запутались в географии, то ли в политических интригах», — заключила захарова.

Ранее глава Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что пострадавшими в результате применения польскими пограничниками спецсредств на границе с республикой признаны 132 человека. Судебно-медицинская экспертиза назначена по каждому случаю, подчеркнул он.