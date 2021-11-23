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США попали в список стран с неполной демократией

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 02:17
Общество
США попали в список стран с неполной демократией
 /  Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 23 ноября. Соединенные Штаты Америки впервые попали в список стран с неполной демократией. Об этом рассказал Международный исследовательский центр International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).

Организация опубликовала лист, в который вошло 160 стран. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Представители IDEA поделили государства на несколько категорий:

  • Авторитаризм;
  • Страны с гибридным режимом;
  • Неполные демократии;
  • Полные демократии.

Исследователи заключили, что Соединенные Штаты относятся к государствам, в которых наблюдаются нарушения гражданских прав, начавшиеся в 2019 году. До этого США считались страной с сильной демократией.

США попали в список стран с неполной демократией
wikipedia.org / Singlespeedfahrer / CC0

Их позиции пошатнулись после того как экс-президент США Дональд Трамп начал возражать против легитимности выборов, в которых победил глава Белого дома Джо Байден. Кроме того, причиной попадания в список стран с неполной демократией стали протесты, последовавшие за убийством афроамериканца Джорджа Флойда.

Среди государств с неполной демократией также оказались Словения, Польша и Венгрия. Авторитарные режимы пополнили Мали, Афганистан и Мьянма.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал инцидент в Сан-Франциско, когда мародеры разграбили элитные бутики. По словам сенатора, американских борцов за равноправие и «черные жизни, имеющие значение», отличает изысканный вкус.

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