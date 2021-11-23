США попали в список стран с неполной демократией

Вашингтон, 23 ноября. Соединенные Штаты Америки впервые попали в список стран с неполной демократией. Об этом рассказал Международный исследовательский центр International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).

Организация опубликовала лист, в который вошло 160 стран. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Представители IDEA поделили государства на несколько категорий:

Авторитаризм;

Страны с гибридным режимом;

Неполные демократии;

Полные демократии.

Исследователи заключили, что Соединенные Штаты относятся к государствам, в которых наблюдаются нарушения гражданских прав, начавшиеся в 2019 году. До этого США считались страной с сильной демократией.

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Их позиции пошатнулись после того как экс-президент США Дональд Трамп начал возражать против легитимности выборов, в которых победил глава Белого дома Джо Байден. Кроме того, причиной попадания в список стран с неполной демократией стали протесты, последовавшие за убийством афроамериканца Джорджа Флойда.

Среди государств с неполной демократией также оказались Словения, Польша и Венгрия. Авторитарные режимы пополнили Мали, Афганистан и Мьянма.

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