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Ассамблея Нью-Йорка нашла доказательства сексуальных домогательств экс-губернатора Куомо

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 02:03
Общество
Ассамблея Нью-Йорка нашла доказательства сексуальных домогательств экс-губернатора Куомо
flickr.com  /  Shinya Suzuki / CC BY-ND 2.0

Нью-Йорк, 23 ноября. Бывший губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо занимался сексуальными домогательствами во время пребывания на своем посту. Об этом заявил судебный комитет штата.

Организация предоставила 60-страничный отчет, в котором подробно описано расследование юридической фирмы Davis Polk & Wardwell LLP. Об этом сообщает Fox News.

«Куомо участвовал в многочисленных случаях сексуальных домогательств, в том числе, путем создания враждебной рабочей среды и совершения сексуальных проступков», — говорится в заявлении.

Расследование включало многочисленные интервью свидетелей и рассмотрение тысяч документов. В этот перечень вошли электронные письма, текстовые сообщения, фотографии, записи телефонных звонков, аккаунты в социальных сетях и видеозаписи.

Ассамблея Нью-Йорка нашла доказательства сексуальных домогательств экс-губернатора Куомо
freepik.com / Designed by Freepik

«Мы рассмотрели возражения бывшего губернатора и ничто не может опровергнуть доказательства его неправомерного поведения», — отмечается в докладе.

Кроме того, судебный комитет отметил, что экс-губернатор использовал свое положение для достижения личных целей. Он привлек сотрудников Исполнительной палаты для написания, публикации и продвижения книги о его борьбе с кризисом COVID-19. Этот проект гарантировал ему прибыль свыше 5,2 млн долларов.

Ранее стало известно, что актриса Дакота Джонсон, известная по фильму «Пятьдесят оттенков серого», сделала громкое заявление. Она обвинила выдающегося режиссера Альфреда Хичкока в сексуальных домогательствах к ее бабушке.

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губернатор сексуальные домогательства Эндрю Куомо
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