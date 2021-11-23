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ФИФА включила Месси и Неймара в перечень претендентов на звание лучшего игрока года

Спорт
ФИФА включила Месси и Неймара в перечень претендентов на звание лучшего игрока года
afa.org.ar  /  Asociación del Fútbol Argentino

Цюрих, 23 ноября. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала перечень претендентов на звание лучшего игрока по итогам текущего года. Этот список появился на сайте ФИФА.

По мнению ФИФА, в перечень из одиннадцати футболистов вошли нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, атакующая тройка футболистов из «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

В список также попали два футболиста лондонского «Челси» Н'Голо Канте и Жоржиньо, а также нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах и атакующий футболист «Реал Мадрид» Карим Бензема.

Голосование продлится до 10 декабря текущего года. В прошлом году награду заполучил Роберт Левандовски. На втором месте расположился Криштиану Роналду, а третью строчку занял Лионель Месси.

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри недавно стал обладателем награды Golden Boy. Ее вручают самому лучшему футболисту в Европе не старше 21 года.

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