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SVT: Россия подняла на смех Швецию после заявления об отправке военных на Украину

Политика
SVT: Россия подняла на смех Швецию после заявления об отправке военных на Украину
wikipedia.org  /  Автор: Johannes Jansson/norden.org/CC BY 2.5

Стокгольм, 23 ноября. Россия подняла на смех министра обороны Швеции Петера Хультквиста после его заявления об отправке военных на Украину. Об этом заявила специалист Института оборонных исследований Стокгольма Каролина Вендиль Паллин.

Хультквист ранее подчеркнул, что Швеция может отправить своих солдат на Украину. В ответ на такое заявление посольство РФ в стране напомнило министру обороны о поражении его страны в Полтавской битве в 1709 году. Паллин прокомментировала ситуацию в эфире телеканала SVT. По ее мнению, «таким образом Россия поднимает Швецию на смех». Об этом пишет «ИноСМИ».

«Хотели бы напомнить господину Хультквисту, что он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину», — сказано в сообщении диппредставительства.

Стокгольм обвинил Москву в якобы организации миграционного кризиса на польско-белорусской границе. При этом Паллин не захотела давать комментарий на предположение о том, что за этим стоит Россия.

Ранее депутат парламента Швеции Ларс Пюсс призвал коллег рассмотреть вопрос о вступлении страны в НАТО.

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