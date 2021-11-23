Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 02:46
02:34
Общество
NY Post: американцы не хотят заводить детей
02:30
Политика
Читатели Le Figaro призвали не демонизировать Россию
02:25
Происшествия
Непогода оставила без электричества 11 сел на Сахалине
02:24
Политика
Захарова: Великобритания запуталась в интригах по кризису с мигрантами
02:19
Общество
Вирусолог Нетесов: анализ крови позволит убедиться в полном выздоровлении от COVID-19
02:11
Общество
США попали в список стран с неполной демократией
02:03
Общество
Ассамблея Нью-Йорка нашла доказательства сексуальных домогательств экс-губернатора Куомо
02:00
Экономика
Экономист Мильчакова рассказала, как дизтопливо помогает России заработать на США
01:59
Спорт
ФИФА включила Месси и Неймара в перечень претендентов на звание лучшего игрока года
01:41
Общество
Врач Пигарева посоветовала худеющим следить за общим рационом
Все новости

Минздрав ФРГ спрогнозировал смерть всех невакцинированных немцев к концу зимы

Общество
Минздрав ФРГ спрогнозировал смерть всех невакцинированных немцев к концу зимы
Федеральное агентство новостей

Берлин, 23 ноября. Абсолютному большинству немцев предстоит, либо пройти вакцинацию от коронавируса, либо переболеть COVID-19, либо умереть. Об этом заявил глава Минздрава Германии Йенс Шпан.

По его словам, всем гражданам Германии в ближайшие месяцы предстоит сделать прививку в связи с распространением дельта-штамма коронавируса.

«Вероятно, к концу этой зимы, как иногда цинично говорят, почти все в Германии будут либо вакцинированы, либо вылечены, либо мертвы», — заявил Шпан.

Также он отметил, что в настоящее время в Германии «очень и очень сложная ситуация во многих больницах». Поэтому минздрав страны настоятельно рекомендует пройти вакцинацию, пояснил глава ведомства.

При этом Шпан подчеркнул, что все еще не поддерживает идею обязательной вакцинации. По его мнению, она не поспособствует образованию коллективного иммунитета от инфекции.

Ранее в Институте Роберта Коха заявили, что показатель заражений коронавирусом в Германии достиг рекордных с мая значений.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Минздрав ФРГ спрогнозировал смерть всех невакцинированных немцев к концу зимы
германия вакцинация коронавирус
Комментировать