Минздрав ФРГ спрогнозировал смерть всех невакцинированных немцев к концу зимы

Берлин, 23 ноября. Абсолютному большинству немцев предстоит, либо пройти вакцинацию от коронавируса, либо переболеть COVID-19, либо умереть. Об этом заявил глава Минздрава Германии Йенс Шпан.

По его словам, всем гражданам Германии в ближайшие месяцы предстоит сделать прививку в связи с распространением дельта-штамма коронавируса.

«Вероятно, к концу этой зимы, как иногда цинично говорят, почти все в Германии будут либо вакцинированы, либо вылечены, либо мертвы», — заявил Шпан.

Также он отметил, что в настоящее время в Германии «очень и очень сложная ситуация во многих больницах». Поэтому минздрав страны настоятельно рекомендует пройти вакцинацию, пояснил глава ведомства.

При этом Шпан подчеркнул, что все еще не поддерживает идею обязательной вакцинации. По его мнению, она не поспособствует образованию коллективного иммунитета от инфекции.

Ранее в Институте Роберта Коха заявили, что показатель заражений коронавирусом в Германии достиг рекордных с мая значений.