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Депутат Рады Бойко выступил за переизбрание парламента Украины

Политика
Депутат Рады Бойко выступил за переизбрание парламента Украины
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 23 ноября. Сопредседатель фракции ОПЗЖ в Раде Юрий Бойко призвал провести досрочные выборы украинского парламента.

Бойко отметил бессмысленность нынешнего украинского парламента. Об этом он заявил на телеканале «Украина 24».

«Я выступаю за переизбрание парламента. Более того, наша фракция сделает все для того, чтобы это произошло. Потому что мы не видим смысла в подобном парламенте. И да, он теряет доверие из-за монобольшинства, из-за всей этой команды, которая игнорирует нужных людей», — сказал он.

Ранее политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак не исключил распада Украины из-за вступления в НАТО. Вход Украины в состав Североатлантического альянса может спровоцировать сопротивление на территории страны.

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рада парламент бойко
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