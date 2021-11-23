Крупнейшие нефтегазовые компании Запада столкнулись с падением доходов

Москва, 23 ноября. Крупнейшие нефтегазовые компании мира Shell, Chevron, BP и ExxonMobil столкнулись с резким падением доходов из-за пандемии и давления экоактивистов, сообщают «Известия».

Лидировавшие в прошлом в мировых рейтингах по объему выручки, прибыли и рыночной капитализации западные нефтедобывающие корпорации вынуждены бороться за выживание, отмечает издание. Нефтегазовая Royal Dutch Shell планирует перебраться из Нидерландов в Великобританию, чтобы сократить издержки и получить поддержку акционеров.

Британская BP намерена снизить объемы добычи и в 20 раз увеличить выработку электроэнергии из возобновляемых источников. Американская корпорация ExxonMobil собирается сосредоточиться на нефте- и газодобыче. Компания остается одним из ведущих игроков на растущем рынке сланцевых газа и нефти в США, сообщают «Известия».

Ранее Бухарестская фондовая биржа объявила, что энергетическая госкомпания Румынии Romgaz выкупит долю американского нефтегазового гиганта ExxonMobil в разработке месторождений природного газа в Черном море. Exxon откажется от своей 50-процентной доли за 1,06 млрд долларов.