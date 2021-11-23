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Кабмин России распределил средства на реализацию федеральных проектов до 2025 года

Экономика
Кабмин России распределил средства на реализацию федеральных проектов до 2025 года
wikipedia.org  /  Pepijn Schmitz / CC BY-SA 2.5

Москва, 23 ноября. Правительство России ко второму чтению трехлетнего проекта бюджета распределило на стратегические инициативы 355 миллиарда рублей. Об этом пишет РБК,

Издание со ссылкой на таблицу поправок отмечает, что в трехлетнем бюджете Кабмин РФ предусматривает распределение ассигнований, зарезервированных на реализацию инициатив социально-экономического развития. Список из 42 стратегических инициатив был утвержден до 2030 года в начале октября.

Всего на следующие три года в бюджете предлагается распределить по семи блокам — национальная экономика, здравоохранение, образование, культура, охрана окружающей среды, спорт и ЖКХ. Ими охвачено около 30 федеральных проектов. Так, на их реализацию в следующем году планируется потратить 87,4 миллиарда рублей, в 2023-м — 125,1 миллиарда, в 2024 — 144,8 миллиарда рублей.

Среди целевых статей расходов — субсидии государственным компаниям. В частности, средства будут отстаивать Почта Банк, «Росгеология», госкомпания «Дом.РФ» и «Российский экологический оператор» (РЭО).

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российский бюджет будет профицитным по итогам 2021 года. России удалось стабилизировать свою экономическую политику и ужесточить бюджетно-кредитную политику.

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