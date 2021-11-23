Кабмин России распределил средства на реализацию федеральных проектов до 2025 года

Москва, 23 ноября. Правительство России ко второму чтению трехлетнего проекта бюджета распределило на стратегические инициативы 355 миллиарда рублей. Об этом пишет РБК,

Издание со ссылкой на таблицу поправок отмечает, что в трехлетнем бюджете Кабмин РФ предусматривает распределение ассигнований, зарезервированных на реализацию инициатив социально-экономического развития. Список из 42 стратегических инициатив был утвержден до 2030 года в начале октября.

Всего на следующие три года в бюджете предлагается распределить по семи блокам — национальная экономика, здравоохранение, образование, культура, охрана окружающей среды, спорт и ЖКХ. Ими охвачено около 30 федеральных проектов. Так, на их реализацию в следующем году планируется потратить 87,4 миллиарда рублей, в 2023-м — 125,1 миллиарда, в 2024 — 144,8 миллиарда рублей.

Среди целевых статей расходов — субсидии государственным компаниям. В частности, средства будут отстаивать Почта Банк, «Росгеология», госкомпания «Дом.РФ» и «Российский экологический оператор» (РЭО).

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российский бюджет будет профицитным по итогам 2021 года. России удалось стабилизировать свою экономическую политику и ужесточить бюджетно-кредитную политику.