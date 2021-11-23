Минтруд подготовил проект плана по снижению теневой занятости в России

Москва, 23 ноября. Минтруд РФ представил проект плана по снижению теневой занятости в 2022-2024 годах, документ подразумевает ее легализацию, сообщили в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Межведомственная рабочая группа по восстановлению рынка труда провела в понедельник заседание. На мероприятии Минтруд представил план по легализации трудовых отношений и снижению теневой занятости в России.

«В ходе заседания Минтрудом России был представлен проект плана мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений на 2022-2024 годы, разработанный в соответствии с поручением президента», — цитирует сообщение секретариата вице-премьера ТАСС.

В частности, план предусматривает определение понятия «теневая занятость» и закрепляет за местными, региональными и федеральными органами власти полномочия по легализации теневой занятости. Власти также планируют осуществлять мониторинг теневой занятости и создать реестр работодателей, замеченных в незаконном трудоустройстве.

Ранее Минтруд подготовил поправки в Трудовой кодекс, которые позволят увеличить отпуск. Согласно им, россияне смогут рассчитывать на дополнительные выходные и компенсацию в случае увольнения.