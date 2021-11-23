Народный артист Сокуров выступил в защиту ректора СПбГУКиТ Евменова

Санкт-Петербург, 23 ноября. Ректор Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Александр Евменов должен остаться на своей должности. Об этом заявил народный артист России Александр Сокуров.

В рамках фестиваля «ПитерКит» педагог в ходе видеоконференции нецензурно пожаловался, что в России во время пандемии COVID-19 работают кинотеатры. Министерство культуры РФ сообщило о том, что кинематографист покинет пост. В СПбГУКиТ подчеркнули, что увольнение никак не связано с произошедшей на мероприятии ситуацией.

Лауреат Государственной премии России Александр Сокуров обратился в минкульт с просьбой не отстранять Евменова. По его мнению, ректор должен остаться на еще один срок.

Федеральное агентство новостей /

«Прошу вас обратить внимание на достижения в многолетней качественной работе ректора СПбКИТ. И если бы вас интересовало мое мнение, я сказал бы, что ректора А.Д.Евменова необходимо оставить на должности на один срок, чтобы у него и коллектива вуза была возможность успеть подготовить достойную замену. Прошу вас не торопиться с принятием карательных мер», — заявил артист.

Ранее пресс-служба Министерства культуры России сообщила, что продюсер и сценарист Наталия Горина будет назначена ректором СПбГИКиТ. Ведомство объяснило причину назначения нового руководства вуза.