Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 01:20
01:17
Политика
Депутат Рады Бойко выступил за переизбрание парламента Украины
00:57
Экономика
Крупнейшие нефтегазовые компании Запада столкнулись с падением доходов
00:48
Экономика
Кабмин России распределил средства на реализацию федеральных проектов до 2025 года
00:44
Общество
Минтруд подготовил проект плана по снижению теневой занятости в России
00:36
Общество
Народный артист Сокуров выступил в защиту ректора СПбГУКиТ Евменова
00:30
Политика
Вашингтон собирается ввести санкции в сторону связанных с «СП-2» компаний
00:29
Общество
Госдума рассмотрит законопроект об автоматическом поиске нуждающихся в соцподдержке
00:27
Общество
Турбизнес попросил правительство не вводить продажу билетов по QR-кодам
00:26
Общество
"Спутник Лайт" оказался наиболее подходящим препаратом для ревакцинации от COVID-19
00:24
Общество
Злоумышленники начали чаще использовать доски объявлений в своих схемах
Все новости

Народный артист Сокуров выступил в защиту ректора СПбГУКиТ Евменова

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 00:42
Общество
Народный артист Сокуров выступил в защиту ректора СПбГУКиТ Евменова
Федеральное агентство новостей  /  Диана Колобаева

Санкт-Петербург, 23 ноября. Ректор Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Александр Евменов должен остаться на своей должности. Об этом заявил народный артист России Александр Сокуров.

В рамках фестиваля «ПитерКит» педагог в ходе видеоконференции нецензурно пожаловался, что в России во время пандемии COVID-19 работают кинотеатры. Министерство культуры РФ сообщило о том, что кинематографист покинет пост. В СПбГУКиТ подчеркнули, что увольнение никак не связано с произошедшей на мероприятии ситуацией.

Лауреат Государственной премии России Александр Сокуров обратился в минкульт с просьбой не отстранять Евменова. По его мнению, ректор должен остаться на еще один срок.

Народный артист Сокуров выступил в защиту ректора СПбГУКиТ Евменова
Федеральное агентство новостей /

«Прошу вас обратить внимание на достижения в многолетней качественной работе ректора СПбКИТ. И если бы вас интересовало мое мнение, я сказал бы, что ректора А.Д.Евменова необходимо оставить на должности на один срок, чтобы у него и коллектива вуза была возможность успеть подготовить достойную замену. Прошу вас не торопиться с принятием карательных мер», — заявил артист.

Ранее пресс-служба Министерства культуры России сообщила, что продюсер и сценарист Наталия Горина будет назначена ректором СПбГИКиТ. Ведомство объяснило причину назначения нового руководства вуза.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Народный артист Сокуров выступил в защиту ректора СПбГУКиТ Евменова
евменов сокуров ректор обращение
Комментировать