Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 01:20
01:17
Политика
Депутат Рады Бойко выступил за переизбрание парламента Украины
00:57
Экономика
Крупнейшие нефтегазовые компании Запада столкнулись с падением доходов
00:48
Экономика
Кабмин России распределил средства на реализацию федеральных проектов до 2025 года
00:44
Общество
Минтруд подготовил проект плана по снижению теневой занятости в России
00:36
Общество
Народный артист Сокуров выступил в защиту ректора СПбГУКиТ Евменова
00:30
Политика
Вашингтон собирается ввести санкции в сторону связанных с «СП-2» компаний
00:29
Общество
Госдума рассмотрит законопроект об автоматическом поиске нуждающихся в соцподдержке
00:27
Общество
Турбизнес попросил правительство не вводить продажу билетов по QR-кодам
00:26
Общество
"Спутник Лайт" оказался наиболее подходящим препаратом для ревакцинации от COVID-19
00:24
Общество
Злоумышленники начали чаще использовать доски объявлений в своих схемах
Все новости

Вашингтон собирается ввести санкции в сторону связанных с «СП-2» компаний

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 00:30
Политика
Вашингтон собирается ввести санкции в сторону связанных с «СП-2» компаний
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Вашингтон, 23 ноября. Вашингтон собирается ввести санкционный пакет в отношении российских компаний и двух кораблей, которые связанны с отечественным трубопроводом «Северный поток — 2». Соответствующей информацией поделился американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Берлин недавно приостановил процесс сертификации российского трубопровода «Северный поток — 2». Информацию об этом передает американское информационное агентство Bloomberg.

Газопровод из России в Германию, пролегающий по дну Балтийского моря, не получит сертификат, пока оператор магистрали Noed Stream 2 не создаст форму, соответствующую актуальному немецкому законодательству.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Вашингтон собирается ввести санкции в сторону связанных с «СП-2» компаний
сша блинкен северный поток - 2
Комментировать