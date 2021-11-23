Вашингтон собирается ввести санкции в сторону связанных с «СП-2» компаний

Вашингтон, 23 ноября. Вашингтон собирается ввести санкционный пакет в отношении российских компаний и двух кораблей, которые связанны с отечественным трубопроводом «Северный поток — 2». Соответствующей информацией поделился американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Берлин недавно приостановил процесс сертификации российского трубопровода «Северный поток — 2». Информацию об этом передает американское информационное агентство Bloomberg.

Газопровод из России в Германию, пролегающий по дну Балтийского моря, не получит сертификат, пока оператор магистрали Noed Stream 2 не создаст форму, соответствующую актуальному немецкому законодательству.