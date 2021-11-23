Госдума рассмотрит законопроект об автоматическом поиске нуждающихся в соцподдержке

Москва, 23 ноября. Российское правительство внесло в Госдуму законопроект по которому возможно будет определить группы населения, нуждающиеся в социальной поддержке.

Нуждающихся в соцпомощи будут выявлять и учитывать через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Это станет возможным благодаря добавлению в нее данных ФНС, МВД и Росреестра, которые будет обрабатывать Пенсионный фонд.

Законопроект предусматривает изменения в статьи 5-2 и 6-9 закона «О государственной социальной помощи». Для россиян, которым необходима поддержка, будет создан механизм с процессом расчета среднедушевого дохода на члена семьи и имущественной обеспеченности. По словам экспертов, таким образом Россия переходит на оказание социальной поддержки от заявительного к выявительному, передают «Известия».

Ранее Кабмин одобрил законопроект, который уточняет механизм выявления и учета граждан, нуждающихся в социальной поддержке.