Турбизнес попросил правительство не вводить продажу билетов по QR-кодам

Москва, 23 ноября. Турбизнес считает требование QR-кодов при покупке билетов избыточной мерой, которая может ударить по пассажирам и перевозчикам, говорится в направленном в кабмин письме Союза агентств делового туризма.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму законопроект, который, в том числе, предусматривает доступ по QR-кодам на международные и междугородние рейсы на поездах и самолетах. Код предлагают запрашивать при покупке билета и на этапе регистрации на рейс.

Эта мера может помешать россиянам планировать поездки и график вакцинации, считают в Союзе агентств делового туризма. Перевозчики в таких условиях будут ежемесячно терять по 10–15 млрд рублей, а многие туристы могут остаться без бюджетных авиабилетов, сообщают со ссылкой на Ассоциации агентств воздушного транспорта «Известия».

Возникнуть трудности могут и у не имеющих доступа к сервису «Госуслуги» иностранных перевозчиков. Именно через этот сервис планируется проверять QR-коды, отмечают в турбизнесе.

«Мы не понимаем, как технически будет организована эта мера. Очевидно только то, что нужна прямая интеграция с «Госуслугами». А иностранные авиакомпании доступа к этому сервису не имеют, как они будут продавать билеты — непонятно», — сообщил газете член правления Ассоциации агентств воздушного транспорта (ААВТ) Дмитрий Горин.

Ранее заместитель главы РЖД Дмитрий Пегов заявил, что введение системы QR-кодов не повлияет на число пассажиров, пользующихся поездами. Сообщается, что процесс верификации документа будет проходить онлайн.