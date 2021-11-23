"Спутник Лайт" оказался наиболее подходящим препаратом для ревакцинации от COVID-19

Москва, 23 ноября. Российский лидер Владимир Путина ревакцинировался от коронавируса «Спутник Лайт» в воскресенье. Сейчас это наилучший вариант для третьей вакцинации, заявил врач Михаил Каган.

В июле 2021 года в России началась ревакцинация от коронавируса. По рекомендациям Минздрава, ревакцинироваться можно любым российским препаратом: «Спутник Лайт», «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Об этом рассказал заслуженный врач РФ Михаил Каган, передают «Известия».

По словам НИЦЭМ им. Гамалеи Александра Гинцбурга, российские вакцина от коронавируса отличаются от зарубежных. Эффективность российского «Спутника V» на данный момент составляет 83–90%. Перед вакцинацией лучше сдать тест на антитела, чтобы определить их уровень и подобрать подходящий препарат.

Ранее желающим пройти ревакцинацию посоветовали отказаться от курения и алкоголя. Спиртное оказывает подавляющее действие на иммунную систему, что грозит интоксикацией и аллергическими реакциями после прививки.