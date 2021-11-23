Злоумышленники начали чаще использовать доски объявлений в своих схемах

Москва, 23 ноября. Мошенничество с применением торговых онлайн-ресурсов неожиданно заняло вторую строчку в списке схем, к которым прибегают злоумышленники для кражи денег с чужих банковских карт.

Соответствующая информация содержится в списке Общероссийского народного фронта на основании жалоб жителей России, которые они составили на площадке организации за полгода его существования. Схема обмана на торговых ресурсах, которая появилась всего полтора года назад, набрала 11,6% обращений. Мошенники также часто используют метод «звонок из органов», но на него пожаловались 10%. Лидирующей схемой является «звонок из банка» — 36,6%, передают «Известия».

Специалисты сообщили, что популярность новой схемы связана из-за вовлечения в метод несовершеннолетних. По мнению экспертов, эта схема также является опасной. Москва стала самым мошенническим городом с 27,4%, на втором месте расположился Санкт-Петербург с 6,6%.

Сотрудники правоохранительных органов недавно задержали мошенника из Балашихи, который совершал преступления в Сети. Подозреваемый брал предоплату, но не выполнял услуги.