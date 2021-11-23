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Российских педагогов и школьников предложили тренировать на случай нападения

Общество
Российских педагогов и школьников предложили тренировать на случай нападения
pixabay.com

Москва, 23 ноября. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила профильным министерствам организовать проведение практических тренировок педагогов и учащихся на случай нападения на образовательную организацию.

Участники комиссии очень обеспокоены резонансными преступлениями в учебных заведениях, передают «Известия». Такие меры обусловлены необходимостью не допустить формирования у молодежи радикальных мыслей и устранить попытки вовлечь учеников в противозаконную деятельность.

В том числе предлагается создать условия для более полного включения молодых людей в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, расширить их возможности для выбора своего жизненного и профессионального пути и достижения успеха. Однако главный упор документа — организация проведения практических тренировок с отработкой алгоритма действий педагогов и учащихся в случае проникновения лица в здание с противоправными целями.

Недавно одиннадцатиклассник из Москвы пригрозил расстрелом своим одноклассникам. В письме хулиган пригрозил, что придет в образовательное учреждение с оружием и расстреляет людей.

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