Специалисты Роспотребнадзора создадут новый высокоточный экспресс-тест на COVID-19

Москва, 23 ноября. Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора занимаются разработкой нового экспресс-теста на коронавирус. Благодаря нему можно будет за 15 минут с высокой точностью определить наличие вируса в организме.

Данный тест является первым в России, который нацелен сразу на два участка генома вируса. Даже если мутация произойдет лишь в одном из них, система сможет определить SARS-CoV-2 в организме. Как сообщил «Известиям» руководитель разработки новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, это позволит значительно снизить вероятность ложного результата.

«Мы в любом случае продолжаем детектировать сигнал, и вирус от нас не убежит. Чтобы обеспечить максимальную выявляемость вируса, в качестве таргетных участков мы выбираем максимально консервативные области генома. В данном случае речь идет об участке гена полипротеина SARS-CoV-2, а также об одном из генов поверхностного белка», — объяснил он.

Помимо этого, недавно Всемирная организация здравоохранения призвала использовать российскую тест-систему на COVID-19 в качестве эталона. Речь идет об отечественной системе AmpliTest, разработанной Федеральным медико-биологическим агентством.