Тихоокеанский флот России усилят к 2024 году шестью новыми субмаринами

Москва, 23 ноября. Подводные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) укрепят к 2024 году шестью многоцелевыми субмаринами проекта 636.3.

Данные корабли увеличат возможности российского флота в регионе. Субмарины этой серии считаются одними из самых бесшумных. Они способны нести внушительное вооружение, в том числе крылатые ракеты «Калибр» и сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс».

Военный историк Дмитрий Болтенко в беседе с «Известиями» отметил, что с учетом роста напряженности в регионе дальнейшее усиление подводной составляющей ТОФ необходимо. Свои силы наращивают ВМС Японии, Северной и Южной Кореи, Китая.

«Корабли проекта 636.3 при необходимости смогут ставить минные заграждения, обнаруживать и уничтожать подлодки вероятного противника, наносить удары по наземным объектам», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что российские военные проведут стратегическое учение «Восток-2022» в следующем году. Об этом рассказал командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.