Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 01:19
01:17
Политика
Депутат Рады Бойко выступил за переизбрание парламента Украины
00:57
Экономика
Крупнейшие нефтегазовые компании Запада столкнулись с падением доходов
00:48
Экономика
Кабмин России распределил средства на реализацию федеральных проектов до 2025 года
00:44
Общество
Минтруд подготовил проект плана по снижению теневой занятости в России
00:36
Общество
Народный артист Сокуров выступил в защиту ректора СПбГУКиТ Евменова
00:30
Политика
Вашингтон собирается ввести санкции в сторону связанных с «СП-2» компаний
00:29
Общество
Госдума рассмотрит законопроект об автоматическом поиске нуждающихся в соцподдержке
00:27
Общество
Турбизнес попросил правительство не вводить продажу билетов по QR-кодам
00:26
Общество
"Спутник Лайт" оказался наиболее подходящим препаратом для ревакцинации от COVID-19
00:24
Общество
Злоумышленники начали чаще использовать доски объявлений в своих схемах
Все новости

Тихоокеанский флот России усилят к 2024 году шестью новыми субмаринами

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 00:23
Армия
Тихоокеанский флот России усилят к 2024 году шестью новыми субмаринами
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 23 ноября. Подводные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) укрепят к 2024 году шестью многоцелевыми субмаринами проекта 636.3.

Данные корабли увеличат возможности российского флота в регионе. Субмарины этой серии считаются одними из самых бесшумных. Они способны нести внушительное вооружение, в том числе крылатые ракеты «Калибр» и сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс».

Военный историк Дмитрий Болтенко в беседе с «Известиями» отметил, что с учетом роста напряженности в регионе дальнейшее усиление подводной составляющей ТОФ необходимо. Свои силы наращивают ВМС Японии, Северной и Южной Кореи, Китая.

«Корабли проекта 636.3 при необходимости смогут ставить минные заграждения, обнаруживать и уничтожать подлодки вероятного противника, наносить удары по наземным объектам», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что российские военные проведут стратегическое учение «Восток-2022» в следующем году. Об этом рассказал командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Тихоокеанский флот России усилят к 2024 году шестью новыми субмаринами
тоф подлодки проект 636
Комментировать