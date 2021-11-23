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Суд приговорил члена ИГ из Дагестана к 11 годам тюрьмы

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 00:09
Происшествия
Суд приговорил члена ИГ из Дагестана к 11 годам тюрьмы
szsut.sledcom.ru  /  Северо-Западное СУТ СК России

Ростов-на-Дону, 23 ноября. Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима уроженца Дагестана Батыра Магомедова за членство в «Исламском государстве»1 (ИГ1, террористическая организация, запрещена в России). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что с 2013 по 2019 года 27-летний Магомедов участвовал в деятельности незаконных вооруженных формирований в Сирии. С 2015 по 2020 осужденный состоял в ИГ, сказано в сообщении.

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 11 лет в исправительной колонии строгого режима», — сообщил представитель суда.

Магомедов признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в организации, признанной террористической на территории России) и ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом).

Недавно правоохранители задержали вербовщика ИГ в Омске. В ходе проверки было установлено, что задержанный мужчина поддерживал контакты с участником террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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