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Бывшего главу ФМБА приговорили к девяти годам тюрьмы за взятку

Происшествия
Бывшего главу ФМБА приговорили к девяти годам тюрьмы за взятку
moscow.sledcom.ru  /  Пресс-служба ГУ СК России по Москве

Москва, 23 ноября. Руководителя дирекции строящихся объектов Федерального медико-биологического агентства России Алексея Санникова приговорили к девяти годам лишения свободы. Соответствующее решение 22 ноября принял Савеловский районный суд Москвы.

Санникова осудили по статье «получение должностным лицом взятки». Бывшему главе ФМБА придется отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Ему также необходимо выплатить штраф, который составляет 25 миллионов рублей. Соответствующей информацией поделился пресс-центр московской прокуратуры.

Заключенному запрещено в будущем занимать посты, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах сроком на десять лет. В марте 2019 года он получил 5 миллионов рублей за приемку и оплату услуг, которые были выполнены по соглашению о проектировании и строительстве детской больницы под Нижним Новгородом.

Сотрудник Роспотребнадзора ранее попался на взятке. Правоохранители задержали преступника и возбудили в отношении его уголовное дело.

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