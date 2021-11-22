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Писатель Христосенко сравнил визит психолога к психологу с плановым ТО

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 23:55
Общество
Писатель Христосенко сравнил визит психолога к психологу с плановым ТО
pexels.com

Москва, 22 ноября. Ежегодно 22 ноября в России и мире отмечают День психолога. Однако люди, которые помогают пациентам справляться с ментальными проблемами, тоже часто посещают своих коллег с различного рода трудностями, рассказал психолог, писатель и предприниматель Михаил Христосенко.

Одному специалисту нужен другой, скорее, как супервизор. Это более компетентный человек, который удостоверяет, что с психологом все в порядке, он «в адекватном состоянии и не теряет связи с реальностью», передает «Вечерняя Москва» слова Христосенко.

«Это как плановое ТО по сути. Поэтому у каждого психолога должен быть свой супервизор. В противном случае качество работы специалиста может резко снизиться», — сказал он.

Если над психологом нет более опытного старшего специалиста, который проверяет его адекватность и корректность в работе, то такого эксперта нельзя «выпускать на линию». Психолог — человек с решенными внутренними психологическими проблемами, которые он не переносит на клиента, пояснила гипнотерапевт и нутрициолог Екатерина Яковлева в беседе с Федеральным агентством новостей.

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врач психолог день психолога
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