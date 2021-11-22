Сексолог Миллер предостерегла женщин от паранойи, если мужчина назвал другим именем

Москва, 22 ноября. В жизни некоторых женщин случалась ситуация, когда партнер случайно называл любимую другим именем. Практикующий психолог и сексолог Александра Миллер рассказала, как быть в такой ситуации.

По ее словам, в этот момент не нужно включать режим внезапной атаки. Вероятно, что ваш любимый просто устал на работе, а его голова занята большими объемами информации, в том числе и именами.

«Такое бывает, наш мозг нас подводит. И если кроме этого факта нет ничего другого, что могло бы насторожить, то, конечно же, не стоит рубить с плеча», — отметила специалист.

Проблема может возникнуть, когда единичный случай превращается в паранойю, а женщина начинает всюду искать факт измены. Сексолог предупредила представительниц прекрасного пола, что таким поведением можно спровоцировать мужчины попросту уйти из отношений.

Если возлюбленный оговаривается уже не в первый раз, то это побочный эффект проблем в отношениях, уверена Миллер. В этом случае необходимо разобраться в трудностях в паре и найти корень проблем.

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