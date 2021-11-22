Постпред Небензя опроверг сообщения о напряженности на границе России и Украины

Москва, 22 ноября. Российские войска совершают передвижения на своей территории, напряженности на российско-украинской границе нет. Об этом рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя ответил на заявления о напряженности на границе с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Никакой напряженности на границе нет. Мы двигаемся на своей территории. Напряженность нам приписывают те страны, которые считают, что мы должны держать наши войска там, где они считают нужным», — сказал Небензя.

Ранее сообщалось, что американская разведка предполагает, что Россия якобы может планировать вторжение на Украину в начале 2022 года с трех направлений, в том числе через территорию Белоруссии, пишет агентство Bloomberg. В публикации говорится, что на минувшей неделе США предупредили европейских союзников о готовящейся «атаке». Они предоставили им карты, на которых показано якобы наращивание российских войск для подготовки «вторжения».