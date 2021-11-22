Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 23:45
23:34
Политика
Постпред Небензя опроверг сообщения о напряженности на границе России и Украины
23:33
Экономика
Проезд в петербургском транспорте подорожает на пять рублей с 2022 года
23:31
Политика
Великобритания предоставит кредит на 1,7 миллиарда фунтов для флота Украины
23:14
Происшествия
Житель Ленобласти сообщил о расстреле семьи из автомата Калашникова
23:10
Происшествия
Экс-замначальника финансово-экономического департамента Росгвардии арестовали в Москве
23:08
Политика
Посольство США не смогло ответить на запрос журналиста Буткевича о грядущих ЧП в России
23:03
Видео
«Точка на карте». Лермонтовские места, минеральные воды и красоты Пятигорска
22:55
Происшествия
Полиция США не считает наезд автомобиля на толпу в Висконсине терактом
22:40
Политика
Премьер Эфиопии отправится на фронт защищать страну от сепаратистов
22:32
Экономика
Российские банки увеличили чистую прибыль на треть по сравнению с прошлым годом
Все новости

Постпред Небензя опроверг сообщения о напряженности на границе России и Украины

Политика
Постпред Небензя опроверг сообщения о напряженности на границе России и Украины
wikipedia.org  /  The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation / CC BY 4.0

Москва, 22 ноября. Российские войска совершают передвижения на своей территории, напряженности на российско-украинской границе нет. Об этом рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя ответил на заявления о напряженности на границе с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Никакой напряженности на границе нет. Мы двигаемся на своей территории. Напряженность нам приписывают те страны, которые считают, что мы должны держать наши войска там, где они считают нужным», — сказал Небензя.

Ранее сообщалось, что американская разведка предполагает, что Россия якобы может планировать вторжение на Украину в начале 2022 года с трех направлений, в том числе через территорию Белоруссии, пишет агентство Bloomberg. В публикации говорится, что на минувшей неделе США предупредили европейских союзников о готовящейся «атаке». Они предоставили им карты, на которых показано якобы наращивание российских войск для подготовки «вторжения».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Постпред Небензя опроверг сообщения о напряженности на границе России и Украины
Киев граница небензя
Комментировать