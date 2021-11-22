Великобритания предоставит кредит на 1,7 миллиарда фунтов для флота Украины

Лондон, 22 ноября. МИД Великобритании опубликовал текст рамочного соглашения о предоставлении Украине 1,7 миллиарда фунтов в качестве кредита на финансирование военных контрактов.

Кредит будет направлен на оплату договоров с британскими поставщиками на строительство инфраструктуры военно-морского флота (ВМФ) и закупку вооружения. В Великобритании должны быть произведены не менее 50% товаров и услуг.

«Британская сторона намерена предоставить официальную кредитную поддержку украинской стороне в форме кредита для реализации проектов, согласованных между сторонами. Общая сумма кредита на финансирование контрактов не должна превышать 1,7 миллиарда фунтов стерлингов или эквивалента в долларах или евро», — говорится в тексте документа.

В соглашении, в том числе, отмечено, что решение принято с учетом британских возможностей оказать поддержку в форме экспортных кредитов для финансирования контрактов, подписанных между двумя сторонами.

Ранее пресс-служба Пентагона сообщила, что Военно-морские силы Украины получат шесть патрульных катеров Mark VI от США. По данным ведомства, контракт на сумму 84,25 миллиона долларов касается проектирования, строительства и оснащения шести судов с возможностью дополнительной поставки еще двух катеров.