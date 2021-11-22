Житель Ленобласти сообщил о расстреле семьи из автомата Калашникова

Кировск, 22 ноября. Мужчина с автоматом Калашникова открыл огонь по женщине и двум детям в Ленинградской области. Об этом рассказал житель региона, проживающий по соседству.

Согласно сведениям телеканала «78», пострадавшие также получили ножевые ранения. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии. На данный момент сотрудники правоохранительных органов Ленинградской области проводят проверку сведений о расстреле семьи в Кировске. Выясняются все причины и обстоятельств происшествия, передает РЕН ТВ.

Еще один инцидент произошел в Волгограде. Местный житель избил прохожего, попросившего у него сигарету. Мужчина наносил оппоненту удары, пока тот не упал, а затем украл у него телефон и скрылся в неизвестном направлении.