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Житель Ленобласти сообщил о расстреле семьи из автомата Калашникова

Происшествия
Житель Ленобласти сообщил о расстреле семьи из автомата Калашникова
nara.getarchive.net  /  U.S. National Archive / public domain

Кировск, 22 ноября. Мужчина с автоматом Калашникова открыл огонь по женщине и двум детям в Ленинградской области. Об этом рассказал житель региона, проживающий по соседству.

Согласно сведениям телеканала «78», пострадавшие также получили ножевые ранения. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии. На данный момент сотрудники правоохранительных органов Ленинградской области проводят проверку сведений о расстреле семьи в Кировске. Выясняются все причины и обстоятельств происшествия, передает РЕН ТВ.

Еще один инцидент произошел в Волгограде. Местный житель избил прохожего, попросившего у него сигарету. Мужчина наносил оппоненту удары, пока тот не упал, а затем украл у него телефон и скрылся в неизвестном направлении.

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