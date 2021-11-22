Экс-замначальника финансово-экономического департамента Росгвардии арестовали в Москве

Москва, 22 ноября. Московский суд арестовал экс-замначальника финансово-экономического департамента (ФЭД) Росгвардии полковника Николая Копытова за получение взятки в размере 10 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным следствия, Копытов мог получить крупную сумму денег и кофемашину два года назад от представителей поставлявшего форму для росгвардейцев компании «Спецшвейснаб» (ООО СШС) за подписание дополнительных контрактов на 2 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

Судья 235-го гарнизонного военного суда Илья Романенков на днях удовлетворил ходатайство следователей ГВСУ СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере Копытова. Его адвокат не захотел комментировать ситуацию.

Ранее экс-замначальника одного из отделов управления по жилищным вопросам Краснодара, его подчиненного и местного жителя обвиняют в получении крупной взятки. Специалист из отдела жилищного контроля во время проверки с коммерческой целью выявил множественные нарушения эксплуатации квартиры на Индустриальной улице.