Посольство США не смогло ответить на запрос журналиста Буткевича о грядущих ЧП в России

Москва, 22 ноября. Журналист Виктор Буткевич вопросом поставил в тупик американское посольство, которое обратилось к американцам в РФ с предупреждением готовиться к непредвиденным обстоятельствам.

МИД РФ в свою очередь не смог объяснить призыв посольства США в Москве. Буткевич обратился в дипведомство напрямую. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

«Просим Вас объяснить смысл обращения посольства к гражданам США, живущим в РФ. Как его понимать? К каким чрезвычайным ситуациям и непредвиденным обстоятельствам должны готовиться американцы в России?» — говорится в запросе.

В американском посольстве не смогли ответить на запрос журналиста. Первое сообщение было проигнорировано, а на второй запрос ведомство прислало автоматический ответ, где были указаны стандартные инструкции для американцев в другом государстве.

Ранее посольство США в Москве призвало американцев в России готовиться к ЧС. В публикации американского диппредставительства говорится о действиях, которые нужно предпринять гражданам США в России. Среди них: зарегистрироваться в программе Smart Travel (STEP), собрать все документы, обеспечить собственную безопасность, а также быть готовыми к непредвиденным обстоятельствам, на которые не смогут повлиять США.