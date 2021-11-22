Полиция США не считает наезд автомобиля на толпу в Висконсине терактом

Вашингтон, 22 ноября. Полиция в США уверена, что наезд автомобиля на людей в городе Уокешо, штат Висконсин, не связан терроризмом, сообщил глава полиции города Уокешо Дэн Томпсон.

О новых подробностях инцидента Томпсон рассказала на специальной пресс-конференции. Глава местной полиции отметил, что подозреваемый в наезде на людей «скрывался с места домашнего конфликта».

«Мы уверены, что это был единичный инцидент, он не связан с терроризмом», — подчеркнул Томпсон.

В минувшее воскресенье внедорожник на большой скорости протаранил толпу местных жителей во время рождественского шествия в городе Уокешо. По данным BNO, после инцидента на месте была слышна стрельба. Несколько очевидцев утверждают, что огонь якобы открыли из окон транспортного средства.

По данным СМИ, в результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек, травмы получили еще 40. После наезда на людей полицейские задержали «человека, представляющего интерес для следствия». Однако в правоохранительных органах не уточнили, идет ли речь о водителе внедорожника.