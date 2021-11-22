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Премьер Эфиопии отправится на фронт защищать страну от сепаратистов

Политика
Премьер Эфиопии отправится на фронт защищать страну от сепаратистов
flickr.com  /  GovernmentZA

Аддис-Абеба, 22 ноября. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед решил, что завтра, 23 ноября, отправится на фронт, чтобы сражаться за родную страну.

Об этом политик сообщил в своем Twitter. Недавно командующий оперативной группой на Африканском Роге генерал-майор Уильям Зана в интервью корреспондентам BBC заявил, что Соединенные Штаты готовы развязать военный конфликт, чтобы уладить кризис на территории Эфиопии. По его словам, Вашингтон чувствует дискомфорт на фоне обострения ситуации в африканской республике.

Такие меры, по мнению властей США, не позволят кризису усугубить ситуацию в Сомали и Южном Судане. Однако такой подход свидетельствует о том, что американцы не усвоили урок из провала с Афганистаном, и продолжают использовать устаревшую стратегию с вмешательством во внутренние дела суверенных государств, считают эксперты Федерального агентства новостей.

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эфиопия фронт Абий Ахмед
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