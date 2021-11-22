Российские банки увеличили чистую прибыль на треть по сравнению с прошлым годом

Москва, 22 ноября. Российские банки достигли нового рекорда по чистой прибыли в октябре. По сравнению с прошлым годом она увеличилась более чем на треть, содержится в информационно-аналитическом материале Центробанка.

Прирост составил порядка 231 миллиарда рублей, а общая чистая прибыль — 2,1 триллиона рублей. Это в 1,6 раза больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года. При этом, как уточнили в Центробанке, не менее 85% от всей прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями, передает «Прайм».

«... Рост прибыли в основном объяснялся восстановлением резервов в связи с урегулированием проблемных активов Банка непрофильных активов», — следует из сообщения ЦБ.

Кроме этого, возросло количество прибыльных банков. За прошлый месяц их число увеличилось с 244 до 248, а по итогам последних десяти месяцев их доля в активах сектора снизилась с 99% до 98%.

Однако, как сообщил депутат Госдумы Вадим Кумин, деятельность российских кредитных организаций необходимо ограничить. По его словам, они могли бы направлять часть своего дохода в экономику государства.