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Bloomberg: Байден может распечатать стратегический резерв нефти во вторник

Экономика
Bloomberg: Байден может распечатать стратегический резерв нефти во вторник
Global Look Press  /  Carofei

Вашингтон, 22 ноября. Американский лидер Джо Байден планирует сообщить о старте товарных интервенций из стратегического резерва нефти для стабилизации цен на топливо вместе с еще несколькими странами.

Уже во вторник Байден может объявить инициативу, согласно которой рынок пополнится на 35 млн баррелей нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Президент Джо Байден готовится уже во вторник объявить о выпуске на рынок нефти из национального стратегического резерва в координации с еще несколькими странами», — сообщили агентству источники, знакомые с планом.

В этой инициативе США могут поддержать Япония, Индия и Южная Корея. Также над снижением цен работает Китай. Bloomberg считает такие меры «беспрецедентным шагом», который предприняли основные потребители нефти после того, как участники ОПЕК+ проигнорировали призывы Вашингтона увеличить поставки на рынок.

Ранее нефть марки Brent подешевела более чем на два доллара за баррель после сообщений о «распечатке» стратегических нефтяных резервов США. Нефть подорожала почти на 60% с начала года. Чтобы охладить рынок, Вашингтон решил «распечатать» собственные стратегические резервы.

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