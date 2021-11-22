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Экономист Колташов: конфликт между Польшей и Белоруссией затянется надолго

Экономика
Экономист Колташов: конфликт между Польшей и Белоруссией затянется надолго
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 ноября. Между Польшей и Белоруссией разворачивается серьезный конфликт из-за миграционного кризиса. При этом власти Варшавы и Минска не намерены объявлять о перемирии, считает экономист и директор Института нового общества Василий Колташов.

Исходя из этого можно сделать вывод, что конфликт затянется надолго. На данный момент из-за него уже возникли проблемы с поставками в Россию, растут цены, а перед КПП образовалась пробка в 25 километров. По словам Колташова, главной причиной кризиса является польская «рациональная нерациональность». Об этом он сообщил в эфире «Общественной службы новостей».

«... Потому что, если бы Польша руководствовалась строго местными экономическими интересами, она была бы сейчас заинтересована в том, чтобы у Литвы были проблемы с Белоруссией, у Украины были проблемы с Белоруссией, у всех них были проблемы с Россией, а весь евразийский транзит шел бы через Польшу ...» — считает экономист.

Миграционный кризис на польско-белорусской границей недавно стал темой разговора президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Во время него стороны также обсудили совместные действия по обороне границ Союзного государства.

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