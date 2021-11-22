«JourФак Манукяна». Рекорд Бузовой в белорусском «Х-Факторе»

Установлению рекорда командой Ольги Бузовой на белорусском шоу «Х-Фактор» посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.

В истории со спектаклем во МХАТе с участием Ольги Бузовой поставлена точка, а значит пришло время перелистнуть эту страницу истории. До завершения 2021 года Бузова каждые выходные будет проводить в Белоруссии в качестве наставницы и члена жюри шоу «Х-Фактор». На минувшей неделе там стартовали прямые эфиры. Создатели белорусской версии решили сохранить преемственность между почившей украинской версией шоу и нынешней. Были приглашены два самых ярких члена жюри — телеведущий Сергей Соседов и рэпер Серега. Ну а добавили ярких красок при помощи телеведущей Ольги Бузовой и певца Руслана Алехно.

Эмоции в шоу временами зашкаливают, и на финальном кастинге Ольга поссорилась с Серегой. Рэпер принял решение не брать в свою команду конкурсанта Андрея Панисова, а Бузова настояла на том, чтобы он стал ее четвертым участником. Серега вспылил и покинул съемки шоу. Стоит отметить, что на первом прямом эфире рэпер впервые представил свою четвертую участницу и ею оказалась россиянка из Ижевска Анета Капба. Причем она на кастинге не смогла пройти в команду Соседова, и Серега предоставил ей второй шанс. Кстати, рэпер после выступления Андрея Панисова, по сути, извинился перед ним за то, то не взял его в свою команду и таким образом попутно закрыл историю со скандалом с Бузовой. Серега и Ольга оказались в привилегированном положении, в их командах было до первого зрительского голосования по четыре участника.

В команде у рэпера оказался участник, который не умеет петь, но пытается выполнять странные танцевальные этюды. Зрители сразу же отправили его в номинацию, наряду с Анетой Капба и участником из команды Руслана Алехно. Российская конкурсантка справилась с волнением и на мой взгляд спела лучше остальных номинантов на вылет. Жюри разделилось в своих предпочтениях, и судьбу выхода во второй прямой эфир решил конверт со зрительским голосованием, а там было проставлено имя россиянки. Серега и Руслан Алехно потеряли по одному участнику, а Соседов сохранил троих своих конкурсантов. Однако настоящий триумф случился в команде Ольги Бузовой. После объявления результатов она упала на колени и поблагодарила белорусских телезрителей. Все ее четыре участника прошли дальше.

Сделаю небольшое отступление. Я долгие годы являюсь поклонником «Х-Фактора», смотрел украинскую, британскую и американскую версии. У этого шоу есть формат, и впервые он претерпел значительные изменения, причем именно в Белоруссии. Во-первых, теперь нет разделения на категории, наставники просто выбирают понравившихся участников. Во-вторых, еще никогда во второй прямой эфир наставники не выводили четыре участника. Это абсолютный рекорд шоу и команды Ольги Бузовой. Ну и в-третьих, во втором прямом эфире никогда не было 12 участников. Еще один рекорд. Так что первый сезон белорусского «Х-Фактора» оказался по истине революционным.