Девять человек стали жертвами пожара в доме престарелых в Болгарии

София, 22 ноября. Девять человек стали жертвами возгорания в доме престарелых. Пожар произошел 22 ноября около города Варна в Болгарии. Соответствующей информацией поделилось Болгарское национальное телевидение.

По предварительной информации, возгорание началось примерно в 18:00 (19:00 по московскому времени). Во время спасательной операции из дома престарелых были эвакуированы 48 человек.

Ликвидация возгорания в данный момент продолжается. Причины возникновения пожара пока неизвестны.

Один человек недавно скончался в результате пожара в петербургском яхт-клубе. Возгорание произошло примерно в 07:00 по мск 5 октября.